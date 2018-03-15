Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda taraftara ve basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.