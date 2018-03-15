Fatih Terim beraberliği düşünmüyor

Galatasaray’da derbi taktiğini hazırlayan teknik direktör Fatih Terim planlarını galibiyet üstüne kurdu.

Aslında zorlu deplasmandan alınacak 1 puan da sarı-kırmızılı takım için kötü değil. Hatta taraftarların büyük çoğunluğu bu ihtimale oynamadan 'evet' demeye hazır. Ancak Terim beraberliği son seçenek olarak düşünüyor. Zira galibiyetin hem maddi hem manevi getirisi bu kez çok fazla olacak.

ŞAMPİYONLUK GÖRÜNÜR

Öncelikle Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 9'a yükselecek. Kalan 8 haftada bu farkın kapanması artık çok zor. İkili averajda da üstünlük sağlanacak. Yani Fenerbahçe ile fark aslında 9+1'e çıkmış olacak! Diğer yandan Kadıköy'de 19 yıla ulaşan galibiyet hasreti bitecek. Bunun sağlayacağı moral güçle şampiyonluk kapısı aralanabilir. Tüm bunları bilen Terim, kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürecek.

İLK DÜDÜKLE HÜCUM

Galibiyet isteyen Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında her zamanki gibi 'hücum' prensibiyle mücadele edecek. Gomis, Feghouli, Rodrigues ve Belhanda'nın dördü birden sahada olacak. Rakibe ileride basılacak. Savunma en uçta yapılacak. Kenar bekler Linnes ve Nagatomo her fırsatta ataklara katılıp, hücuma destek olacak. Maicon ve Serdar Aziz de duran toplarda gol arayacak.

EN İYİYİ DE EN KÖTÜYÜ DE GÖRDÜ

Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. derbisine çıkacak. 64 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı şimdiye kadar 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Tecrübeli çalıştırıcı, 26 kez karşılaştığı Fenerbahçe karşısında galibiyet sayısında 10-9 önde. 7 derbide taraflar beraberliği bozamadı. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son yenen (2-1) teknik adam unvanını elinde bulunduran Terim, 6-0'lık yenilgide de takımın başındaydı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Fatih Terim, bin 637 gün sonra derbi maça çıkacak.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla (663) buluşan takım. Fenerbahçe ise ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan takım konumunda... Sarı-lacivertliler maç başına 103.6 ortalama tutturdu.

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