Özellikle son 6 sezonda yaptığı harcamalar ile dikkat çeken Galatasaray'ın oyuncu bonservislerine ödediği paralar göz ardı edilecek gibi değil. İşte Cimbom'u batıran transfer politikası...

2010-2011 SEZONU

Aldığı

Musa Çağıran 320 bin euro

Lorik Cana 4 milyon 500 bin euro

Juan Pablo Pino 3 milyon euro

Zvjezdan Misimovic 7 milyon euro

Berk İsmail Ünsal 160 bin euro

Emmanuel Culio 2 milyon euro

Yekta Kurtuluş 3 milyon 750 bin euro

Bogdan Stancu 5 milyon euro

TOPLAM: 25.710.000 €

Sattığı

Uğur Uçar 400 bin euro

Emre Güngör 625 bin euro

Kader Keita 8 milyon 150 bin euro

Elano 2 milyon 900 bin euro

Zvjezdan Misimovic 4 milyon 500 bin euro

Özgürcan Özcan 150 bin euro

TOPLAM:16.725.000 €

ZARAR: 8.985.000 €

2011-2012 SEZONU

Aldığı

Tomas Ujfalusi 2 milyon euro

Fernando Muslera 6 milyon 750 bin euro

Felipe Melo 1.500.000 euro

Emmanuel Eboue 3.500.000 euro

Engin Baytar 1.100.000 euro

Albert Riera 3.000.000 euro

Sercan Yıldırım 3.000.000 euro

Yiğit Gökoğlan 2.500.000 euro

Necati Ateş 250.000 euro

TOPLAM: 23.600.000 €

Sattığı

Arda Turan 12.000.000 euro

TOPLAM:12.000.000 €

ZARAR:11.600.000 €

2012-2013 SEZONU

Aldığı

Dany Nounkeu 3.300.000 euro

Umut Bulut kira 350.000 euro

Hamit Altıntop 3.500.000 euro

Burak Yılmaz 5.000.000 euro

Nordin Amrabat 8.600.000 euro

Felipe Melo kira 1.750.000 euro

Wesley Sneijder 7.500.000 euro

TOPLAM:30.000.000€

Sattığı

Bogdan Stancu 2.500.000 euro

Yiğit Gökoğlan 275 bin euro

Necati Ateş 400 bin euro

Ceyhun Gülselam 200 bin euro

Sercan Yıldırım 150 bin euro

TOPLAM:3.625.000€

ZARAR:26.375.000€

2013-2014 SEZONU

Aldığı

Aurelien Chedjou 6 milyon 300 bin euro

Umut Bulut 2 milyon 700 bin euro

Felipe Melo 3 milyon 750 bin euro

Bruma 10 milyon euro

Izet Hajrovic 3 milyon 500 bin euro

Umut Gündoğan 500 bin euro

Salih Dursun 2 milyon 750 bin euro

Alex Telles 6 milyon 150 bin euro

Koray Günter 2 milyon 500 bin euro

Oğuzhan Kayar 700 bin euro

Lucas Ontivero 2 milyon euro

Veysel Sarı 700 bin euro

Guillermo Burdisso 200 bin euro

TOPLAM:41.750.000€

Sattığı

Furkan Özçal Kira 250 bin euro

Sercan Yıldırım Kira 150 bin euro

Johan Elmander Kira 1 milyon 670 bin euro

Colin Kazım Richard Kira 250 bin euro

Erman Kılıç 200 bin euro

Sercan Yıldırım 100 bin euro(2.)kira

Nordin Amrabat 300 bin euro kira

Dany Nounkeu 600 bin euro kira

TOPLAM:3.520.000€

ZARAR:38.230.000€

2014-2015 SEZONU

Aldığı

Endoğan Adili 500 bin euro

Olcan Adın 4 milyon euro

Kaan Baysal 220 bin euro

Yasin Öztekin 2 milyon 500 bin euro

Tarık Çamdal 4 milyon 750 bin euro

Blerim Dzemaili 2 milyon 350 bin euro

TOPLAM:14.320.000

Sattığı

Serdar Eylik 125 bin euro

Dany Nounkeu 390 bin euro (Kira)

Nordin Amrabat 1 milyon euro(Kira)

Furkan Özçal 450 bin euro

Veysel Sarı 400 bin euro

Umut Gündoğan 150 bin euro

TOPLAM:2.380.000€

ZARAR:11.940.000€

2015-2016 SEZONU

Aldığı

Lukas Podolski 2 milyon 500 bin euro

Lionel Carole 1 milyon 500 bin euro

Cenk Gönen 600 bin euro

Jason Denayer 317 bin pound(Kira)

Kevin Großkreutz 1 milyon 500 bin euro

Ryan Donk 2 milyon 500 bin euro

Martin Linnes 2 milyon euro

TOPLAM:10.600.000€+ £317.000

Sattığı

Nordin Amrabat 3 milyon 500 bin euro

Armindo Bruma 1 milyon 900 bin euro(Kira)

Furkan Özçal 500 bin euro(Kira)

Alex Telles 1 milyon 300 bin euro(Kira)

Felipe Melo 3 milyon 700 bin euro

TOPLAM:10.900.000€

Toplamda oyuncu transferlerine 145 Milyon 980 bin Euro harcayan Cim-Bom 97 milyon Euro zarar etti.

Ekrem Şabo-ASpor