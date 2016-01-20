Cimbom'u batıran transfer politikası!
Özellikle son 6 sezonda yaptığı harcamalar ile dikkat çeken Galatasaray'ın oyuncu bonservislerine ödediği paralar göz ardı edilecek gibi değil. İşte Cimbom'u batıran transfer politikası...
2010-2011 SEZONU
Aldığı
Musa Çağıran 320 bin euro
Lorik Cana 4 milyon 500 bin euro
Juan Pablo Pino 3 milyon euro
Zvjezdan Misimovic 7 milyon euro
Berk İsmail Ünsal 160 bin euro
Emmanuel Culio 2 milyon euro
Yekta Kurtuluş 3 milyon 750 bin euro
Bogdan Stancu 5 milyon euro
TOPLAM: 25.710.000 €
Sattığı
Uğur Uçar 400 bin euro
Emre Güngör 625 bin euro
Kader Keita 8 milyon 150 bin euro
Elano 2 milyon 900 bin euro
Zvjezdan Misimovic 4 milyon 500 bin euro
Özgürcan Özcan 150 bin euro
TOPLAM:16.725.000 €
ZARAR: 8.985.000 €
2011-2012 SEZONU
Aldığı
Tomas Ujfalusi 2 milyon euro
Fernando Muslera 6 milyon 750 bin euro
Felipe Melo 1.500.000 euro
Emmanuel Eboue 3.500.000 euro
Engin Baytar 1.100.000 euro
Albert Riera 3.000.000 euro
Sercan Yıldırım 3.000.000 euro
Yiğit Gökoğlan 2.500.000 euro
Necati Ateş 250.000 euro
TOPLAM: 23.600.000 €
Sattığı
Arda Turan 12.000.000 euro
TOPLAM:12.000.000 €
ZARAR:11.600.000 €
2012-2013 SEZONU
Aldığı
Dany Nounkeu 3.300.000 euro
Umut Bulut kira 350.000 euro
Hamit Altıntop 3.500.000 euro
Burak Yılmaz 5.000.000 euro
Nordin Amrabat 8.600.000 euro
Felipe Melo kira 1.750.000 euro
Wesley Sneijder 7.500.000 euro
TOPLAM:30.000.000€
Sattığı
Bogdan Stancu 2.500.000 euro
Yiğit Gökoğlan 275 bin euro
Necati Ateş 400 bin euro
Ceyhun Gülselam 200 bin euro
Sercan Yıldırım 150 bin euro
TOPLAM:3.625.000€
ZARAR:26.375.000€
2013-2014 SEZONU
Aldığı
Aurelien Chedjou 6 milyon 300 bin euro
Umut Bulut 2 milyon 700 bin euro
Felipe Melo 3 milyon 750 bin euro
Bruma 10 milyon euro
Izet Hajrovic 3 milyon 500 bin euro
Umut Gündoğan 500 bin euro
Salih Dursun 2 milyon 750 bin euro
Alex Telles 6 milyon 150 bin euro
Koray Günter 2 milyon 500 bin euro
Oğuzhan Kayar 700 bin euro
Lucas Ontivero 2 milyon euro
Veysel Sarı 700 bin euro
Guillermo Burdisso 200 bin euro
TOPLAM:41.750.000€
Sattığı
Furkan Özçal Kira 250 bin euro
Sercan Yıldırım Kira 150 bin euro
Johan Elmander Kira 1 milyon 670 bin euro
Colin Kazım Richard Kira 250 bin euro
Erman Kılıç 200 bin euro
Sercan Yıldırım 100 bin euro(2.)kira
Nordin Amrabat 300 bin euro kira
Dany Nounkeu 600 bin euro kira
TOPLAM:3.520.000€
ZARAR:38.230.000€
2014-2015 SEZONU
Aldığı
Endoğan Adili 500 bin euro
Olcan Adın 4 milyon euro
Kaan Baysal 220 bin euro
Yasin Öztekin 2 milyon 500 bin euro
Tarık Çamdal 4 milyon 750 bin euro
Blerim Dzemaili 2 milyon 350 bin euro
TOPLAM:14.320.000
Sattığı
Serdar Eylik 125 bin euro
Dany Nounkeu 390 bin euro (Kira)
Nordin Amrabat 1 milyon euro(Kira)
Furkan Özçal 450 bin euro
Veysel Sarı 400 bin euro
Umut Gündoğan 150 bin euro
TOPLAM:2.380.000€
ZARAR:11.940.000€
2015-2016 SEZONU
Aldığı
Lukas Podolski 2 milyon 500 bin euro
Lionel Carole 1 milyon 500 bin euro
Cenk Gönen 600 bin euro
Jason Denayer 317 bin pound(Kira)
Kevin Großkreutz 1 milyon 500 bin euro
Ryan Donk 2 milyon 500 bin euro
Martin Linnes 2 milyon euro
TOPLAM:10.600.000€+ £317.000
Sattığı
Nordin Amrabat 3 milyon 500 bin euro
Armindo Bruma 1 milyon 900 bin euro(Kira)
Furkan Özçal 500 bin euro(Kira)
Alex Telles 1 milyon 300 bin euro(Kira)
Felipe Melo 3 milyon 700 bin euro
TOPLAM:10.900.000€
Toplamda oyuncu transferlerine 145 Milyon 980 bin Euro harcayan Cim-Bom 97 milyon Euro zarar etti.
Ekrem Şabo-ASpor
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