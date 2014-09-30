UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için takımı ile birlikte Londra'ya giden Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Atatürk Havalimanı'nda başkan adayının Cemal Özgörkey olduğunu söyledi.

Cemal Özgörkey'in adaylığını, biraz sonra kendisinin açıklayacağını belirten Ünal Aysal, "Cemal Özgörkey'i destekliyorum. Kendisinin Galatasaray için çok faydalı işler yapacağına inanıyorum. Kendisi de donanımlı bir şekilde hazırlandı" dedi.