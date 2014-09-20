Ünal Aysal, olağanüstü seçim kararının takım üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmaması için Florya'ya gitti. Aysal, teknik heyete ve futbolculara "Siz seçimi düşünmeyin. Sadece futbolunuzu oynayın. Tüm sözleşme sorumluluklarını yerine getireceğiz" dedi. Prandelli ise, "Başkan bizi bırakıp gitme. Senin kalmanı istiyoruz" diye konuştu

Galatasaray'da 'kaos' sürüyor. Üyelerin kendisinden memnun olmadığını ve güvenmediğini resmi siteden açık açık ifade eden başkan Ünal Aysal, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştı. Ancak sarı-kırmızılıların başkanı bu durumun 4. yıldız senesinde takıma yansımaması için karar sonrası soluğu Florya'da aldı. Ünal Aysal burada teknik direktör Cesare Prandelli ve futbolcularla bir araya geldi.

SEÇİMİ DÜŞÜNMEYİN

Aysal, futbolculardan konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi. Cimbom'un başkanı "Siz seçimi kafanıza takmayın. Sadece futbolunuzu oynayın ve kongre süreciyle ilgilenmeyin. Sözleşme sorumluluklarını yerine getireceğiz" dedi. Aysal, teknik direktör Cesare Prandelli ile de görüştü. İtalyan çalıştırıcının "Başkan bizi bırakma" sözlerine Aysal, "Galatasaray'ı zora sokmam. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim" cevabını verdi.

BİR TOST YEMEDİLER

Cimbom'un eski başkanlarından Faruk Süren de seçim kararı alan Ünal Aysal'a destek veren bir açıklama yaptı. Galatasaray'a şampiyonluklar ve UEFA Kupası'nı kazandıran Süren "Çare Ünal Aysal'dır. Bu camia Ünal Aysal'ın değerini bilmeli. Hepimiz başkanımızın arkasında durmalıyız" diye konuştu. Süren, Aysal'ın yönetimiyle bir tost bile yemediğini belirterek değişimin büyük fayda getireceğini söyledi. Taraftarlar da bu süreçte Aysal'ın yanında yer aldı.

Kaynak: Fotomaç