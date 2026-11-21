İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Fulham ile 1-1 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, Fulham'ı konuk etti. Fulham, 16. dakikada Rodrigo Muniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester City, 57. dakikada Elliot Anderson'un golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 1-1 sona erdi.

Maç öncesinde ligde üst üste 3 maç kaybeden Manchester ekibi, dördüncü maçından ise beraberlikle ayrıldı ve yine galibiyet alamadı.

Bu sonuçla Manchester City, 22 puanla 3. sırada kalırken Fulham ise puanını 11'e çıkardı.