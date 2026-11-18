Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini Haziran 2032'ye kadar uzattı. Eflatun-beyazlı ekip, 21 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına aldı.

LaLiga devi Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in sözleşmesini yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 21 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla Haziran 2032'ye kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi, Arda Güler'in mevcut sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte milli futbolcunun Real Madrid'deki geleceği daha da güvence altına alındı.

FENERBAHÇE'DEN REAL MADRID'E

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte A takıma yükselen genç futbolcu, iki sezon boyunca Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe kariyerinde 51 karşılaşmada görev alan Arda, 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

REAL MADRID'DE 52 GOLE KATKI

2023-2024 sezonunda Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde kısa sürede önemli bir oyuncu haline geldi.

Eflatun-beyazlı formayla 126 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid ile 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-2025 sezonunda ise UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin Çıkış Yapan Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü.

Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler, Haziran 2032'ye kadar Real Madrid forması giymeye devam edecek.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E MESAJ

Sözleşmesi uzatılan milli futbolcumuz Arda Güler'e takım arkadaşı olan Kylian Mbappe'den de destek geldi. Fransız yıldız, Arda Güler'in paylaşıma, "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım." şeklinde yorum yazdı.



FENERBAHÇE: "SENİNLE GURUR DUYUYORUZ, ARDA!"



Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmasının ardından Fenerbahçe'den duygusal bir mesaj geldi. Sarı-lacivertlilerin "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" yorumuna Arda Güler'den "Her zaman kalbimdesiniz ailem" yanıtı geldi.

Comunicado Oficial: renovación de Arda Güler. https://t.co/HXbkWzaQxo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026