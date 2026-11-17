Juventus'tan Kenan Yıldız paylaşımı! Milli yıldızın iyileşme sürecinde yeni gelişme
Juventus, sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ın sahada topla çalışmaya başladığı anları paylaştı.
Juventus'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu Kenan Yıldız'dan sevindiren haber geldi. İtalyan ekibi, genç yıldızın sahada topla çalıştığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Juventus'un Kenan Yıldız için yaptığı paylaşımda, "Adım adım Kenan." ifadeleri kullanıldı. Milli futbolcunun sahada topla çalışmaya başlaması taraftarları heyecanlandırdı.
GERİ DÖNÜŞ TARİHİNİ ETKİLEMEYECEK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız'ın sahada topla çalışmaya başlaması, sahalara dönüş takvimini değiştirmeyecek.
Milli futbolcunun aralık ayının ortasından itibaren takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
2027'DE TAM FORMUNA KAVUŞMASI BEKLENİYOR
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin, 2027 yılının ilk bölümünde Kenan Yıldız'ı tam formuna kavuşturarak yeniden takıma kazandırmak istediği belirtildi.
BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI
Kenan Yıldız, bu sezon çıktığı 1 karşılaşmanın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, milli yıldızın iyileşme sürecini yakından takip ediyor.
Un passo alla volta, Kenan 💪 https://t.co/dZoMvSlvGQ— JuventusFC (@juventusfc) November 17, 2026