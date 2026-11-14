Owono'nun cezası belli oldu! İşte İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklaması

İspanya La Liga 2'de Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta İspanyol futbolcu Jesus de Miguel’in yaşamını yitirmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Yaşanan bu acı olayda Tenerife forvetinin ölümüne yol açan sert müdahaleyi gerçekleştiren Andorra kalecisi Jesus Owono'nun alacağı ceza resmiyet kazandı. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, kaleciye 12 maç men cezası verildiğini duyurdu.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine sebep olan sert müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesinden yapılan açıklamada, Owono'nun rakibine karşı aşırı güç kullandığı, davranışın niteliği ve olayın koşulları göz önüne alındığında en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygulanmasının doğru olduğu belirtildi.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2 Kasım'da oynanan karşılaşmanın 90+7. dakikasında, orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Kalbi duran 30 yaşındaki Tenerifeli futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.