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FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

FIFA 2026 yılının en iyi 11'i belli oldu. 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen kadrodaki isimler açıklandı. İşte yılın en iyi 11'i....

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FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

FIFA 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

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FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

2026 FIFPRO Dünya 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi.

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

İşte o isimler:

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Kaleci: David Raya (ARSENAL)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Defans: Nuno Mendes (PSG)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Defans: Pau Cubarsi (Barcelona)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Defans: Achraf Hakimi (PSG)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Orta Saha: Jude Bellingham (Real Madrid)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Orta Saha: Rodri (Barcelona)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Orta Saha: Vitinha (PSG)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Forvet: Erling Haaland (Manchester City)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

Forvet: Lamine Yamal (Barcelona)

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