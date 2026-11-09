FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte o isimler

FIFA 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. 2026 FIFPRO Dünya 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi. İşte o isimler: Kaleci: David Raya (ARSENAL) Defans: Nuno Mendes (PSG) Defans: Pau Cubarsi (Barcelona) Defans: Achraf Hakimi (PSG) Orta Saha: Jude Bellingham (Real Madrid) Orta Saha: Rodri (Barcelona) Orta Saha: Vitinha (PSG) Forvet: Erling Haaland (Manchester City) Forvet: Lamine Yamal (Barcelona) Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid) Forvet: Lionel Messi (Inter Miami) Ballon D'or ödülü sahibi Harry Kane FIFPRO Yılın takımında yer almadı. İşte FIFPRO 2026 Yılının ilk 11'i