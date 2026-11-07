Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Valencia'yı karşı kazanan Real Madrid!

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, maçta 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla yıldızlaştı.

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio de Mestalla'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Valencia'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini; 28. dakikada Federico Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligdeki son 5 maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve 30 puanla 2. sıradaki yerini sürdürdü. Valencia ise 9 puanla 19. sırada yer alıyor.