Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Valencia'yı karşı kazanan Real Madrid!

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, maçta 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla yıldızlaştı.

Giriş Tarihi:
Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Valencia'yı karşı kazanan Real Madrid!

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio de Mestalla'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Valencia'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini; 28. dakikada Federico Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligdeki son 5 maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve 30 puanla 2. sıradaki yerini sürdürdü. Valencia ise 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Roma, Sassuolo'yu rahat geçti!
Sonraki Haber
Roma, Sassuolo'yu rahat geçti!