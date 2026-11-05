Bayern Münih, Harry Kane'nin sözleşmesini 2029'a uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, İngiliz futbolcu Harry Kane'nin sözleşmesini 30 Haziran 2029 tarihine uzattı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz futbolcusu Harry Kane ile yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ballon d'Or ödülünün sahibi golcü futbolcu Harry Kane'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

33 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında transfer olduğu Bayern Münih ile 161 resmi maçta görev aldı ve 156 kez rakip fileleri havalandırdı. İngiliz futbolcu bu süreçte Bundeliga ve Almanya Süper Kupası'nda 2'şer, Almanya Kupası'nda da 1 kez kupa kazanma sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu ayrıca 2026 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Bayern Münih'te kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Harry Kane, harika bir takımları ve Vincent Kompany gibi harika bir teknik direktörleri olduğunu belirtti. Ailesinin burada çok mutlu olduğunu ifade eden Kane, bu kulübün bir parçası olmaktan da gurur duyduğunu vurguladı.

