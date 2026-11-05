Barcelona Raphinha ile nikah tazeledi!

La Liga ekiplerinden Barcelona Brezilyalı yıldızı Raphinha ile sözleşmesini uzattığını açıkladı. İşte detaylar...

La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız futbolcusu Raphinha ile mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Bu sezon Katalan ekibi ile 13 maça çıkan Sambacı, 19 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.