Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'nde Emre ağabeye karşı oynamak, bundan daha güzel ne olabilir?

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, hayatındaki en büyük heyecanını Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda yaşadığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde de Emre ağabeye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de oynamak, bundan daha güzel ne olabilir? İkimiz için de muhteşem, keyif duyacağımız bir maç olacak" dedi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Türk teknik direktör Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynadıkları Sporting maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında 5. haftada oynayacakları Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtlarken, yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu hakkındaki görüşleri de paylaştı.

Sarı-lacivertlilere çok saygı duyduklarını belirten Turan, "Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım. Oyuncularının muhtemelen binlerce milli maç tecrübesi var. Onların tecrübesine yetişmek bizim için zor olabilir. Ama belki de genç oyuncularımızla bunu telafi edebiliriz. Ayrıca bu maçta ev sahibi avantajına sahip olacaklar. Bu yüzden bizim için gerçekten zor olacak. Emre Belözoğlu, hayatım çok önemli yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde idol olduğumuz. Ağabey-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Benim de yetiştiğim pozisyon olarak çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik, rekabet ettik ama asla onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebepleriydi. En büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre ağabeye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de oynamak, bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Ona ve ailesine en iyisini diliyorum. İkimiz için de muhteşem, keyif duyacağımız bir maç olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anı olarak kenara koyacağım" ifadelerini kullandı.

