Osman Aşkın Bak: Çocuklarımızın kuracağı dostlukları çok kıymetli buluyoruz

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını spor aracılığıyla güçlendirmek amacıyla, KKTC Dostluk Kupası düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Çocuklarımızın kuracağı dostlukları çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı iş birliğinde KKTC Dostluk Kupası düzenlenecek. 7-8 Kasım tarihlerinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilecek organizasyonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 futbol takımları, Kıbrıs Türk gençleriyle karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iki ülke sporcularını aynı sahada buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, KKTC Dostluk Kupası'nı çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 futbol takımları ile Kıbrıs Türk gençleri KKTC Dostluk Kupası'nda karşı karşıya gelecek. 1975 yılında yapılan Kıbrıs Barış Kupası'nın ardından dört büyük kulübü yeniden Kıbrıs'ta buluşturacak organizasyon, bu kez genç sporcuların dostluk maçlarına sahne olacak.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak turnuvada, Türkiye'nin dört büyük kulübünün U15 takımlarının yanı sıra; Lefkoşa, Girne, Gazimağusa/İskele ve Güzelyurt/Lefke karmaları yer alacak.

Organizasyon, 7 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray - Lefkoşa Karması karşılaşmasıyla başlayacak. İlk gün ayrıca Fenerbahçe - Girne Karması, Beşiktaş -Gazimağusa/İskele Karması ve Trabzonspor - Güzelyurt/Lefke Karması müsabakaları oynanacak.

Turnuva, 8 Kasım Pazar günü saat 10.00'dan itibaren yapılacak sekiz karşılaşmayla tamamlanacak. Müsabakalar, 25'er dakikalık iki devre üzerinden oynanacak.



BAKAN BAK: "ÇOCUKLARIMIZIN KURACAĞI DOSTLUKLARI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sporun birleştirici gücüyle Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden evlatlarımızı aynı sahada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın birlikte top oynamasını, birbirlerini tanımasını ve yıllar boyunca sürdürecekleri dostluklar kurmasını çok kıymetli buluyoruz. KKTC Dostluk Kupası'nın en güzel hatırası, gençlerimizin sahada ve saha dışında paylaşacağı bu kardeşlik olacaktır. Kıbrıs Türk gençliğinin sporla buluşmasını ve kendini geliştirmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyona U15 takımlarıyla katılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin başkanlarına, yönetimlerine, teknik ekiplerine ve sporcularına teşekkür ediyorum. İş birliği ve ev sahipliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığına, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."



SEKİZ TAKIMIN SPORCULARI GÖSTERİ MAÇINDA BİRLİKTE OYNAYACAK



7 Kasım Cumartesi günü 14.00'te sekiz takımın sporcularının karma ekipler halinde forma giyeceği bir gösteri maçı düzenlenecek. 10'ar dakikalık iki devreden oluşacak karşılaşmada gençler, dostluk ve kardeşlik için birlikte sahaya çıkacak. Aynı gün ayrıca, iki ülke kafilelerinin katılımıyla KKTC tanıtım gezisi düzenlenecek.

