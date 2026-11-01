Enes Ünal attı Getafe kazandı
Milli futbolcumuz Enes Ünal, Sevilla'ya karşı attığı golle 7 maç sonra sevinç yaşadı.
Milli futbolcumuz Enes Ünal, LaLiga'da gol hasretine son verdi.
Getafe forması giyen Enes Ünal, Sevilla karşısında oynanan mücadelede 68. dakikada fileleri havalandırdı.
Bu golle birlikte milli oyuncu, takımının 3-1 kazandığı maçta LaLiga'daki 7 maçlık gol hasretini sona erdirdi.
Milli oyuncumuz Enes Ünal, LaLiga'daki 7 maçlık gol hasretini sonlandırıyor! 👏🇹🇷 🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/bCr8QE9ylE— S Sport (@ssporttr) November 1, 2026