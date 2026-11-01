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Enes Ünal attı Getafe kazandı

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Sevilla'ya karşı attığı golle 7 maç sonra sevinç yaşadı.

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Enes Ünal attı Getafe kazandı

Milli futbolcumuz Enes Ünal, LaLiga'da gol hasretine son verdi.

Getafe forması giyen Enes Ünal, Sevilla karşısında oynanan mücadelede 68. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu golle birlikte milli oyuncu, takımının 3-1 kazandığı maçta LaLiga'daki 7 maçlık gol hasretini sona erdirdi.

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