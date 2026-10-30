Milan'da Christian Pulisic'in sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ABD'li yıldız Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, 2023'ten bu yana kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 141 maçta 44 gol kaydetti.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 28 yaşındaki ABD'li sağ kanat oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pulisic'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

ABD'li sağ kanat oyuncusu, Temmuz 2023'te takıma katıldıktan sonra çıktığı 141 maçta 44 gol attı.