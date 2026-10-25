Liverpool - Brighton maçı ne zaman ve saat kaçta? Premier Lig’in 8. haftasındaki karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? 25 Ekim Pazar günü saat 17.00’de başlayacak maçın canlı yayın bilgileri.

Liverpool - Brighton maçı canlı takip et!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton kozlarını paylaşacak. 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma, Liverpool'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Anfield'da yapılacak. Liverpool - Brighton maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İngiltere Premier Lig'de oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu.

LIVERPOOL – BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anfield'da oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

LIVERPOOL – BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Brighton karşılaşması beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL VE BRIGHTON'DA HEDEF PUAN

Premier Lig'de sezonun 8. haftasında oynanacak Liverpool – Brighton mücadelesi, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Liverpool sahasında oynama avantajını kullanmak isterken Brighton, deplasmanda puan kazanmanın hesaplarını yapacak.

Karşılaşmada hücum organizasyonları, savunma yerleşimi ve takımların maç içindeki tercihleri sonucu etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor. Liverpool ile Brighton arasındaki mücadelede yaşanacak gelişmeler ve maç sonucu, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

LIVERPOOL – BRIGHTON CANLI İZLE: YAYIN BİLGİLERİ