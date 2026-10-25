El Clasico öncesi Arda Güler gelişmesi! İşte muhtemel 11'ler
Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını etkileyecek mücadele öncesinde İspanyol basını, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiğini duyurdu. İşte detaylar...
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İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ve Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaşıyor.
Dev karşılaşma öncesinde La Liga'da 9'da 9 yaparak yoluna namağlup devam eden Barcelona, 27 puanla zirvede yer alıyor.
Real Madrid ise aldığı 7 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından 21 puanla 3. sırada yer alıyor.
Dev karşılaşma öncesinde ev sahibi Barcelona'da Garcia, Christensen, Olmo ve Kounde gibi isimlerin durumu belirsizliğini koruyor.
Real Madrid'de ise Vinicius Jr. kart cezası, Mendy, Asencio ve Rodrygo sakatlıkları, Courtois ise grip sebebiyle forma giyemeyecek.
ARDA GÜLER KARARI
AS gazetesinin haberine göre teknik direktörü Jose Mourinho'nun, son haftalarda formda olan milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Ayrıca AS gazetesi köşe yazarı Jesús Gallego, yazısında Arda Güler'in Real Madrid bu maçtaki en büyük kozlarından biri olacağını ve kendini bu maçta da göstermesi gerektiğini belirtti.
İŞTE O SÖZLER
"Arda olmadığında Real Madrid'in orta sahası topun güçlükle ilerlediği, oyunun hız ve akıcılıktan uzak kaldığı bir görüntü veriyor. Rakibin savunma hattını aşmak için gereken tempo yakalanamıyor. Arda Güler sahadayken ise her an beklenmedik bir hamle ortaya çıkabiliyor. Kısa ya da uzun bir ara pası, savunma arkasına yapılan koşuyu gören bir dokunuş veya takımın baskıdan temiz çıkmasını sağlayan bir çözüm oyunun yönünü değiştirebiliyor.
"Arda Güler şimdi El Clasico'ya, dünya çapındaki orta saha oyuncularıyla karşı karşıya çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçta onun karakteri, oyunu yönetme becerisi ve çalışma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçecek. Çünkü çok iyi bir futbolcu olmanın beraberinde getirdiği bir gerçek var: Bunu büyük maçlarda da göstermek gerekiyor."
Büyük mücadele öncesinde hem Hansi Flick hem de Jose Mourinho ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte El Clasico'nun muhtemel 11'leri.