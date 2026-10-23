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Manisa FK'da rota Nestor El Maestro

Trendyol 1. Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı.

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Manisa FK'da rota Nestor El Maestro

Trendyol 1. Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların 43 yaşındaki teknik adamı Manisa'ya davet ettiği, son görüşmelerin ardından işin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis'i çalıştıran Maestro, 2021-2022 sezonunda ülkemizde de görev aldı. O sezon Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi çalıştıran Maestro, sarı-kırmızılılarda toplam 28 resmi maça çıktı. Nestor El Maestro 28 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

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