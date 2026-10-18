Milan evinde Atalanta'yı mağlup etti!
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan sahasında Atalanta'yı mağlup etti. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan sahasında Atalanta'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos, 43. dakikada Adrien Rabiot ve 57. dakikada Mario Gila kaydetti.
Atalanta'nın golleri ise 66. dakikada Gianluca Gaetano ve 81. dakikada Nikola Krstovic'ten geldi.
Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran Milan 4. sıraya yükseldi.
Atalanta ise 9 puanla 10. sırada kaldı.