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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya’ya mağlup oldu

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off 1’inci Turu rövanşında deplasmanda Slovenya’ya 2-0 mağlup oldu.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya’ya mağlup oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off 1'inci Turu'nda İstanbul'da 3-3 berabere biten maçın rövanşında Türkiye deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Sportni Park'ta oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Maria Soriano düdük çaldı. Türkiye'de 28'inci dakikada Elif Keskin, rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Slovenya, 83'üncü dakikada Sternad, 90+4'üncü dakikada ise Kastelec'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Slovenya bu sonuçla play-off finaline yükseldi, Türkiye ise elemelere veda etti.

#Slovenya #Türkiye #İstanbul
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