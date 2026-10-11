Galatasaray, Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, 12 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.