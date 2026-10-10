Napoli'den farklı galibiyet! Kevin De Bruyne iki golle yıldızlaştı

Napoli, Serie A'nın 6. haftasında sahasında Frosinone'yi 3-0 mağlup ederek galibiyete uzandı.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Frosinone'yi 3-0 mağlup etti. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren isimlerden biri, iki gol kaydeden Kevin De Bruyne oldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran De Bruyne, Napoli'yi öne geçirdi. Noa Lang, 32. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan De Bruyne belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Napoli, ligde bir haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı ve puanını 10'a yükseltti. Bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini alan Frosinone ise 10 puanda kaldı.

Hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal deplasmanına çıkacak Napoli, Serie A'nın gelecek haftasında Venezia'ya konuk olacak. Frosinone ise sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.