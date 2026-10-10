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Chelsea, Bournemouth karşısında 3 puanı 5 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

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Chelsea, Bournemouth karşısında 3 puanı 5 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, sahasında Bournemouth'ı konuk etti. Mücadelenin henüz 3. dakikasında 2-0'lık üstünlük kuran ev sahibi takım, rakibini gole boğduğu karşılaşmayı 5-1 kazandı. Chelsea'nin gollerini Jordan Henderson (dk. 2 ve 70), Morgan Rogers (dk. 3) ve Joao Pedro (dk. 46 ve 67) kaydetti. Bournemouth'ın tek golü ise 51. dakikada Evanilson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso ve öğrencileri, puanını 10'a yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kalarak küme düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı.

Xabi Alonso: Böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım haberin devamı

#Morgan Rogers #Xabi Alonso #Chelsea #Bournemouth
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