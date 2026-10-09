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TFF'den 5 yönetici istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim kararı çıkmaması sonrası 5 yönetici istifa etti.

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TFF'den 5 yönetici istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim kararı çıkmaması sonrası 5 yöneticiden istifa kararı çıktı.

İstifa eden isimler şunlar:

Mecnun Otyakmaz
• Bilal Arslan
• Mustafa Bozbağ
• Zafer Bahadır Saraç
• Murat Şahin

OTYAKMAZ'DAN MONTELLA AÇIKLAMASI

Yönetim kurulu toplantısının ardından istifa kararını açıklayan Mecnun Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz: Olağanüstü seçim kararı alınmadığı için istifa ettik

#Türkiye Futbol Federasyonu #Mecnun Otyakmaz
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