CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Porto dev maçta Benfica'yı mağlup etti!

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Porto sahasında Benfica'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Porto dev maçta Benfica'yı mağlup etti!

Portekiz Ligi'nin 7 haftasında oynanan dev maçta Porto, konuk ettiği Benfica'yı 3-1'lik skorl mağlup etti.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Gabri Veiga, 54. dakikada Victor Froholdt ve 60. dakikada Hwang In-beom kaydetti.

Benfica'nin golü ise 51. dakikada Alexander Bah'tan geldi.

Benfica'da Clement Lenglet 35. dakikada kırmızı kart gördü.

7'de 7 yapan Porto puanını 21'e çıkarırken, en yakın rakibi Benfica ile aradaki farkı 5'e çıkardı.

#Porto #Benfica
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Milan Lecce'yi rahat geçti!
Sonraki Haber
Milan Lecce'yi rahat geçti!