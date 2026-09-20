Porto dev maçta Benfica'yı mağlup etti!
Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Porto sahasında Benfica'yı mağlup etti. İşte detaylar...
Portekiz Ligi'nin 7 haftasında oynanan dev maçta Porto, konuk ettiği Benfica'yı 3-1'lik skorl mağlup etti.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Gabri Veiga, 54. dakikada Victor Froholdt ve 60. dakikada Hwang In-beom kaydetti.
Benfica'nin golü ise 51. dakikada Alexander Bah'tan geldi.
Benfica'da Clement Lenglet 35. dakikada kırmızı kart gördü.
7'de 7 yapan Porto puanını 21'e çıkarırken, en yakın rakibi Benfica ile aradaki farkı 5'e çıkardı.