Atletico Madrid-Real Madrid | CANLI (La Liga 7. hafta)
La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, sahasında ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Madrid derbisinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor. Atletico Madrid, evinde oynadığı mücadelede 3 puanı hedeflerken Real Madrid ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid, son lig maçında Osasuna'yı 4-0 mağlup ederek derbi öncesi dikkat çeken bir galibiyet aldı. Real Madrid ise hafta içinde Elche'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. İki Madrid ekibinin mücadelesi öncesinde gözler yıldız futbolcuların performansında olacak. Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ATLETICO MADRID-REAL MADRID İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, M. Llorente, Pubill, C. Romero, Hancko, G. Simeone, A. Baena, Cardoso, Grimaldo, Kang in-Lee, Jonathan David.
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Mbappe.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki La Liga 7. hafta mücadelesi 20 Eylül Pazar günü saat 17.15'te başladı. Karşılaşma Riyadh Air Metropolitano'da oynanıyor.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Madrid derbisi Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.