Atletico Madrid-Real Madrid | CANLI (La Liga 7. hafta)

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, sahasında ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Madrid derbisinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor. Atletico Madrid, evinde oynadığı mücadelede 3 puanı hedeflerken Real Madrid ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.