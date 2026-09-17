Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!
Galatasaray'da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için Okan Buruk devreye girdi. Daha önce benzer yöntemle oyuncularının performansını yükselten tecrübeli teknik adam, iki yıldızla bire bir görüşerek hem moral verdi hem de beklentilerini aktardı. İşte tüm detaylar...
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Galatasaray'da bazı oyuncuların sezona istedikleri seviyede başlayamaması üzerine teknik direktör Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi.
Daha önce Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira ile yakından ilgilenerek performanslarında yükseliş sağlayan Buruk, bu kez eleştirilerin odağındaki Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'a odaklandı.
Sezonun ilk bölümünde savunmada görev yapan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile orta sahadaki Lucas Torreira, yaptıkları hatalar nedeniyle eleştirilmişti.
BURUK'TAN BİRE BİR GÖRÜŞMELER
Okan Buruk'un söz konusu oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından üç futbolcunun performansında gözle görülür bir artış yaşanmıştı.
Takvim'in haberine göre Okan Buruk'un benzer yöntemi şimdi Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için uyguladığı öğrenildi.
İki futbolcuyla bire bir görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
HEDEF PERFORMANS ARTIŞI
Okan Buruk'un görüşmeler sırasında oyuncularına moral verdiği ve sezonun geri kalanında kendilerinden beklenen seviyeye ulaşabileceklerine dair güven aşıladığı belirtildi.
Teknik heyet, iki futbolcunun bireysel performansındaki yükselişin takımın hücum gücüne de doğrudan katkı sağlamasını amaçlıyor.
BARIŞ ALPER'İN İLK 6 MAÇ PERFORMANSI
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bu sezon 6 resmi maçta forma şansı bulurken gol ya da asist üretemedi. Yıldız isim geçen sezon ilk 6 maçta 3 gol ve 3 asist üretmişti.
SANE'NİN İLK 6 MAÇ PERFORMANSI
Alman yıldız Leroy Sane bu sezon 6 resmi maçta forma şansı bulurken gol ya da asist üretemedi. Sane, geçen sezon ilk 6 maçta 1 gol ve 2 asist üretmişti.
MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Jügen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte ilk açıklanan kadroda Leroy Sane yer almadı. Tecrübeli futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmişti.