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Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Galatasaray'da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için Okan Buruk devreye girdi. Daha önce benzer yöntemle oyuncularının performansını yükselten tecrübeli teknik adam, iki yıldızla bire bir görüşerek hem moral verdi hem de beklentilerini aktardı. İşte tüm detaylar...

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Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Galatasaray'da bazı oyuncuların sezona istedikleri seviyede başlayamaması üzerine teknik direktör Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi.

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Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Daha önce Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira ile yakından ilgilenerek performanslarında yükseliş sağlayan Buruk, bu kez eleştirilerin odağındaki Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'a odaklandı.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Sezonun ilk bölümünde savunmada görev yapan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile orta sahadaki Lucas Torreira, yaptıkları hatalar nedeniyle eleştirilmişti.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

BURUK'TAN BİRE BİR GÖRÜŞMELER

Okan Buruk'un söz konusu oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından üç futbolcunun performansında gözle görülür bir artış yaşanmıştı.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Takvim'in haberine göre Okan Buruk'un benzer yöntemi şimdi Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için uyguladığı öğrenildi.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

İki futbolcuyla bire bir görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

HEDEF PERFORMANS ARTIŞI

Okan Buruk'un görüşmeler sırasında oyuncularına moral verdiği ve sezonun geri kalanında kendilerinden beklenen seviyeye ulaşabileceklerine dair güven aşıladığı belirtildi.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Teknik heyet, iki futbolcunun bireysel performansındaki yükselişin takımın hücum gücüne de doğrudan katkı sağlamasını amaçlıyor.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

BARIŞ ALPER'İN İLK 6 MAÇ PERFORMANSI

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bu sezon 6 resmi maçta forma şansı bulurken gol ya da asist üretemedi. Yıldız isim geçen sezon ilk 6 maçta 3 gol ve 3 asist üretmişti.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

SANE'NİN İLK 6 MAÇ PERFORMANSI

Alman yıldız Leroy Sane bu sezon 6 resmi maçta forma şansı bulurken gol ya da asist üretemedi. Sane, geçen sezon ilk 6 maçta 1 gol ve 2 asist üretmişti.

Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ

Jügen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte ilk açıklanan kadroda Leroy Sane yer almadı. Tecrübeli futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmişti.

#Davinson Sanchez #Abdülkerim Bardakcı #Lucas Torreira #2026 Dünya Kupası #Barış Alper Yılmaz #Leroy Sane #Galatasaray #Okan Buruk
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