Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane için özel hamle!

Galatasaray'da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için Okan Buruk devreye girdi. Daha önce benzer yöntemle oyuncularının performansını yükselten tecrübeli teknik adam, iki yıldızla bire bir görüşerek hem moral verdi hem de beklentilerini aktardı. İşte tüm detaylar...