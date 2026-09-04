Mourinho'lu Real Madrid deplasmanda Real Betis'e kayıp

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis, evinde Real Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Real Betis, Real Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golünü, oyuna sonradan giren ve 81. dakikada ağları sarsan Troy Parrott kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Real Betis ise ligde çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini almış oldu.

ARDA GÜLER 64 DAKİKA FORMA GİYDİ

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya eflatun-beyazlılar adına ilk 11'de başladı. Güler, 64 dakikada sahada kaldı ve ardından yerini Yan Diomande'ye bıraktı.