Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Pape Matar Sarr'ın yeni adresi belli oldu. Senegalli orta saha, Tottenham'dan Juventus'a 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralandı.

Yaz transfer döneminde Pape Matar Sarr'ın adı transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmıştı. Yıldız orta sahanın geleceği resmen belli oldu. Sarr, Tottenham'dan Juventus'a transfer oldu.

Siyah-beyazlılar, Pape Matar Sarr'ın 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralandığını resmen duyurdu.

İŞTE TRANSFER MALİYETİ

Juventus tarafından yapılan açıklamaya göre İtalyan ekibi, kiralama bedeli olarak Tottenham'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 300 bin Euro civarında ek maliyet var.