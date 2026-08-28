Bayern Münih Stuttgart'ı farklı yendi!
Almanya Bundesliga 2026/2027 sezonu açılış maçında Bayern Münih, evinde Stuttgart'ı farklı geçti. İşte detaylar...
Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih konuk ettiği Stuttgart'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Dayot Upamecano, 55. dakikada Michael Olise, 57. dakikada Josha Vagnoman(kendi kalesine), 82. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 90+2. dakikada Luis Diaz kaydetti.
Stuttgart'ın tek golü ise 52. dakikada Josha Vagnoman'dan geldi.
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