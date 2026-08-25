Azeri ekibi Sabah'tan tarihi başarı! İsrail takımını eleyip Devler Ligi'ne kaldılar

Azerbaycan ekibi Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı uzatmalar sonunda 5-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı ve Devler Ligi'nde lig aşamasına kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Azerbaycan temsilcisi Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Hapoel Beer Sheva'yı uzatmalar sonunda 5-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

İlk maçta aldığı 2-1'lik yenilginin ardından sahasında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Sabah, iki maç sonunda 6-4'lük üstünlük sağlayarak İsrail temsilcisini saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti.



Bakü'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Hapoel Beer Sheva, 10. dakikada Igor Zlatanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sabah ise 38. dakikada Christian Nwachukwu'nun kaydettiği golle skoru eşitledi. Konuk ekip, 61. dakikada Guy Mizrahi'nin golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Mücadeleyi bırakmayan ev sahibi Sabah, 74. dakikada Umarali Rakhmonaliev'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Azerbaycan temsilcisi, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Tellur Mütallimov'un golüyle 3-2 öne geçerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.



UZATMALARDA FARK GELDİ



Uzatma dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Sabah, 101. dakikada Orphe Mba'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 115. dakikada Joy-Lance Mickels'in kaydettiği gol ise skoru belirledi: 5-2.

Hapoel Beer Sheva'da Diop ve Peretz'in kırmızı kart görmesiyle konuk ekip mücadeleyi eksik tamamladı.

Bu sonuçla ilk maçta 2-1 mağlup olduğu rakibini rövanşta 5-2 yenen Sabah, iki maçın toplamında 6-4'lük üstünlüğe ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etti.



8 YILLIK KULÜPTEN TARİHİ BAŞARI



Sadece 8 yıl önce kurulan Sabah, kısa sürede Azerbaycan futbolunun önemli kulüplerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşan Azerbaycan temsilcisi, bu başarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Yaklaşık 17 milyon euroluk kadro değerine sahip olan Sabah, Hapoel Beer Sheva karşısında aldığı tarihi galibiyetle Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.