TFF'den İspanya Süper Kupası açıklaması!

TFF, 2027 İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da oynanacağını resmen duyurdu.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanya futbolunun önde gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid, 2027 İspanya Süper Kupası kapsamında 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin uluslararası futbol organizasyonlarına ev sahipliği konusundaki deneyimi, 2027 yılında bir kez daha önemli bir organizasyonla taçlanacak. Geçmiş yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Kupası Finali, UEFA Süper Kupa Finali gibi prestijli organizasyonları başarıyla gerçekleştiren Türkiye, 2027 yılında UEFA Konferans Ligi Finali ile birlikte İspanya Süper Kupası heyecanını da İstanbul'da futbolseverlerle buluşturacak. İspanya'nın dört önemli kulübünü İstanbul'da memnuniyetle misafir edeceğimiz bu özel organizasyonun, Türk futbolu ile İspanyol futbolu arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunun pekişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.