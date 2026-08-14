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Ciro Immobile'den emeklilik kararı!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İtalyan santrfor Ciro Immobile, 36 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

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Ciro Immobile'den emeklilik kararı!

2024/25 sezonunda Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2024-2025 sezonunda çıktığı 41 maçta 19 gol atan 36 yaşındaki Immobile, Juventus, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio ve Bologna gibi takımlarda oynadı.

İtalya Milli Takımı'nda ise 57 maçta görev alan Immobile, 17 gol kaydetti.

#Beşiktaş #Ciro Immobile
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