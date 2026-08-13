Al-Taawoun - Al-Khaleej maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor! 1. hafta mücadelesinde Al-Taawoun FC, sahasında Al-Khaleej Club'ı konuk ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin kritik randevusunu canlı takip etmek isteyen sporseverler "Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Al-Taawoun FC - Al-Khaleej maçını takip etmek için tıklayınız...
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonunun perdesi açılıyor. İlk hafta müsabakasında ligin iddialı ekiplerinden Al-Taawoun FC, kendi sahasında Al-Khaleej Club ile karşı karşıya geliyor. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok sorguladığı "Al-Taawoun - Al-Khaleej maçı ne zaman?", "Al-Taawoun maçı saat kaçta?", "Suudi Arabistan Ligi maçları hangi kanalda?" ve "Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club canlı izle" başlıklarının tüm yanıtları belli oldu.
AL-TAAWOUN FC - AL-KHALEEJ CLUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan Pro Ligi 1. hafta karşılaşması olan Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club maçı 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bureyde kentindeki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.
AL-TAAWOUN FC - AL-KHALEEJ CLUB MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın Türkiye yayın hakları kapsamında canlı yayın platformları netleşti. Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club mücadelesi S Sport Plus platformunda canlı yayınlanacak.
AL-TAAWOUN FC - AL-KHALEEJ CLUB MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ-TIKLA