Al-Taawoun - Al-Khaleej maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor! 1. hafta mücadelesinde Al-Taawoun FC, sahasında Al-Khaleej Club'ı konuk ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin kritik randevusunu canlı takip etmek isteyen sporseverler "Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...