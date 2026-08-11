Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca basın toplantısında konuştu. İşte Fonseca'nın sözleri...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off turunda Lyon ile eşleşti. Ligue 1 ekibinde Teknik Direktör Paulo Fonseca, Sparta Prag'ı eleyerek Fenerbahçe ile oynayacağı tur hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE BAŞKA BİR SEVİYE"

Fonseca, "Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.