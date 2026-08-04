Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, kampın son hazırlık maçında Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise "Erzurumspor FK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte hazırlık maçına dair tüm detaylar...

Erzurumspor FK-Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Erzurum kampını özel bir karşılaşmayla tamamlayacak. Her iki takım da yeni sezon öncesinde son durumunu görmek ve eksiklerini tespit etmek amacıyla sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor FK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da...

ERZURUMSPOR FK - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK, 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

ERZURUMSPOR FK - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Alanyaspor maçını FOTOMAÇ.com.tr'den takip edebilirsiniz.

📢 Hazırlık Maçı



Takımımız, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında bugün Erzurumspor FK ile karşılaşacak.



🕒 17.30

📍 Yüksek İrtifa Kamp Merkezi pic.twitter.com/0SpeV9Jr0o — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) August 4, 2026

ALANYASPOR KAMPI HAZIRLIK MAÇLARIYLA SONA ERİYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Corendon Alanyaspor, teknik direktör yönetiminde fiziksel ve taktik çalışmalarına yoğun tempoda devam etti. Erzurumspor FK karşılaşmasıyla birlikte kamp programını tamamlayacak olan turuncu-yeşilliler, ardından lig hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

ERZURUMSPOR FK YENİ SEZON ÖNCESİ SON PROVASINA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ise taraftarı önünde oynayacağı hazırlık maçında yeni transferlerini ve takımın son durumunu test etme fırsatı bulacak. Teknik heyet, lig öncesi son değerlendirmelerini Alanyaspor karşılaşmasında yapacak.

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