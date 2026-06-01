Torino'dan İstanbul'a uzanan transfer hattı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Juventus
Juventus, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırma ihtimaline karşı forvet hattı için düğmeye bastı. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu ilginç transfer halkasını duyurdu. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmeye hazırlanan Juventus'ta gözler hücum hattına çevrildi.
Siyah-beyazlı yönetim, Sırp golcü Dusan Vlahovic ile yolların ayrılması ihtimaline karşı transfer çalışmalarını hızlandırırken, listenin ilk sırasına Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldızı ekledi.
ÜÇÜNCÜ DENEME
Fabrizio Romano ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Paris Saint-Germain'in bonservisini elinde bulundurduğu ve geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani için üçüncü kez girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
40 MİLYON EURO
Fransız forvetin Torino ekibine dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, PSG'nin yaklaşık 40 milyon euro'luk bonservis beklentisi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Kolo Muani'nin adı Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesiyle de anılıyor.
LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA MATETA...
Juventus'un hücum hattı için değerlendirdiği bir diğer isim ise Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta. İngiliz ekibinde başarılı bir sezon geçiren Fransız golcü, siyah-beyazlıların alternatif planları arasında yer alıyor.
Öte yandan Mateta da Aziz Yıldırım'ın transfer gündemindeki golcüler arasında yer alıyor. Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım heyeti ve oyuncunun İngiltere'de görüşmeler gerçekleştireceği yönünde iddialar bulunuyor.
SON ŞANS TÜRKİYE
Juventus sportif direktörü Damien Comolli, Kolo Muani ve Mateta transferlerinde istediği sonucu alamaması halinde rotasını Türkiye'ye çevirebilir.
LİSTEDEKİ ÜÇÜNCÜ İSİM ICARDI
La Stampa'da yer alan habere göre siyah-beyazlıların sürpriz alternatifi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi.
Ocak ayında Juventus'un gündemine gelen ve Luciano Spalletti'nin onay verdiği ancak Dursun Özbek'in transferine izin vermediği tecrübeli golcünün durumu yakından takip ediliyor.
Hücum hattına iki önemli takviye yapmayı planlayan Torino temsilcisi, şartların oluşması halinde Icardi için resmi girişimlerde bulunabilir.
Vlahovic'in geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Juventus'un yaz transfer dönemindeki forvet operasyonunda Kolo Muani, Mateta ve Icardi isimlerinden hangisinde mutlu sona ulaşacağı merak konusu...
İŞTE O HABERLER:
"Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Juventus, Randal Kolo Muani'yi transfer etmek için üçüncü bir girişimde bulunmak istiyor."
"Juventus'ta Mauro Icardi seçeneği de dikkate alınıyor: Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor ancak İtalya'ya dönmeyi de sıcak bakıyor."