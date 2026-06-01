Juventus, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırma ihtimaline karşı forvet hattı için düğmeye bastı. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu ilginç transfer halkasını duyurdu. İşte detaylar...

ÜÇÜNCÜ DENEME



Fabrizio Romano ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Paris Saint-Germain'in bonservisini elinde bulundurduğu ve geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani için üçüncü kez girişimde bulunmaya hazırlanıyor.