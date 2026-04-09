CANLI İZLE Al Ettifaq-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 28. hafta mücadelesinde Al-Ettifaq ile Al-Riyadh karşı karşıya geliyor. 42 puanla 7. sırada yer alan Al-Ettifaq, Avrupa kupalarına giden yolu açmak için taraftarı önünde galibiyet peşinde. Öte yandan 20 puanla düşme hattında 16. sırada bulunan Al-Riyadh için bu maç adeta final niteliğinde. Ligde kalma mücadelesi veren konuk ekip, puanları toparlayabilmek için deplasmanda sürpriz peşinde koşacak. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Al-Ettifaq - Al-Riyadh maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.