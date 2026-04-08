Teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Diego Simeone, 80 yaşında hayatını kaybeden meslektaşı Mircea Lucescu ile olan geçmişine değindi.

"LUCESCU İLE ÇOK GÜZEL ANILARIM VAR"



Lucescu'nun kariyerinin başlarında kendisine sahip çıktığını belirten Arjantinli çalıştırıcı, "Pisa'daki ilk günlerimi hatırlıyorum; beni sık sık evine götürür, birlikte öğle yemeği yerdik. Lucescu beni korurdu çünkü ben hâlâ bir çocuktum. Hem karakteri hem de teknik adamlığıyla ilgili çok güzel anılarım var. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Daha sonra Inter'de yeniden birlikte çalıştık; o dönem çok iyi geçmedi ama o her zaman her zaman çok açık sözlü, mütevazı ve çok sıcak kalpli bir insandı" dedi.

Simeone ile Lucescu'nun yolları ilk olarak İtalyan ekibi Pisa'da kesişmiş, yıllar sonra Serie A devi Inter'de yeniden aynı takımda buluşmuşlardı.