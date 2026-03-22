Inter'in kötü serisi Fiorentina karşısında da devam etti!

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fiorentina ile Inter 1-1 berabere kaldı.

Inter'in golü 1. dakikada Pio Esposito'dan gelirken Fiorentina'nın golünü bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Cher Ndour kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU 69 DAKİKADA OYNADI

Inter adına maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 69 dakika oyunda kalmasının ardından yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Inter'in ligdeki galip gelememe serisi 3 maça yükseldi. Milano ekibi, 69 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Fiorentina ise ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 29 puana yükselerek 16. sırada yer aldı.