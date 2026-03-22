Como 1907-Pisa SC maçı canlı anlatım

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sürprizlerin takımı Como 1907, evinde son haftaların en çok konuşulan ekibi Pisa SC ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Como ile Cagliari galibiyetiyle moral bulan Pisa arasındaki bu dev randevunun detayları belli oldu. Peki, Como - Pisa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki zorlu mücadelenin detayları...

COMO-PISA MAÇI HANGİ GÜN?

Como-Pisa maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak.

COMO-PISA MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Pisa maçı, saat 14:30'da başlayacak.

COMO-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Pisa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2, S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

COMO DEVLER LİGİ AŞKINA SAHADA

Sezonun flaş ekibi Como 1907, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikmiş durumda. Lig tablosunda üst sıralarda yer alan ev sahibi ekip, Pisa'nın savunmadaki zaaflarını değerlendirerek hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, iç saha avantajını kullanarak hata yapmamayı hedefliyor.

PISA "KULELERİ" İLE SERİ PEŞİNDE

Konuk ekip Pisa SC ise tam 4 aylık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Cagliari karşısında son vererek büyük bir sürprize imza attı. Kaptan Antonio Caracciolo'nun iki golüyle 3-1 kazanan "Kuleler", Serie A'daki bu nadir zaferin ardından üst üste ikinci galibiyetini alarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Ancak Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Como'ya karşı puan almak, Inter'in üst lige yükselmesinden bu yana sadece iki galibiyet alabilen Pisa için oldukça zorlu bir sınav olacak.

