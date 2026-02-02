İtalya Serie A'nın 23. haftasında Udinese evinde ağırladığı Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.
Konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Zeki Çelik, 79. dakikada yerini Konstantinos Tsimikas'a bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 32'ye çıkaran Udinese 9. sıraya yükselirken, 43. puanda kalan Roma haftayı 5. sırada tamamladı.
Yayın Tarihi: 03.02.2026 - 00:53
