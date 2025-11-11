İspanya'da yıldız oyuncu Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "İspanya Futbol Federasyonu: "Doktor ekibimiz, Lamine Yamal'ın kasık bölgesindeki sakatlık sebebiyle radyo frekansı yöntemiyle yapılan invaziv bir tedaviye tabi tutulduğunu öğrendikten sonra, bu durum karşısında şaşkınlık ve rahatsızlıklarını ifade etmektedir. Söz konusu tedavi, sağlık ekibine bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir ve oyuncuya 7-10 gün istirahat önermektedir." ifadeleri yer aldı.