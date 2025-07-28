Gaziantep FK-Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşmalardan biri olacak. İsmet Taşdemir yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, yeni teknik kadrosuyla birlikte sezona sağlam bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Diğer yanda Joao Pereira ile yoluna devam eden Alanyaspor, bu sezon ligde söz sahibi olmak ve üst sıraları zorlamak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?