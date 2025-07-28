Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK ile Alanyaspor, kamp döneminde kozlarını paylaşacak. Sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde güçlü bir başlangıç hedefleyen Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmayı önemli bir prova olarak görüyor. Öte yandan, Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise bu sezon Süper Lig'de daha üst sıraları hedefliyor ve hazırlık sürecindeki her maçı ciddiyetle değerlendiriyor. Futbolseverler ise "Gaziantep FK-Alanyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Alanyaspor hazırlık maçı 28 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. İki Süper Lig takımının kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunuyor.