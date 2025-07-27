İngiltere-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda büyük final geldi çattı! Futbolun zirvesine adım atmaya hazırlanan İngiltere ile İspanya, şampiyonluk kupası için sahaya çıktı. Turnuvanın başından bu yana ortaya koydukları mücadele ve futbol kalitesiyle takdir toplayan iki takım, şimdi en büyük hedef için karşı karşıya geliyor.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası finalinde oynanan İngiltere-İspanya maçı 27 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da başladı.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Jakob-Park'ta oynanan İngiltere-İspanya maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE