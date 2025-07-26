Kayserispor - Gaziantep FK hazırlık maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kayserispor ile Gaziantep FK, yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet alarak sezona yüksek öotivasyonla başlamayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Gaziantep FK, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Peki Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı 26 Temmuz Cumartesi günü, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

KAYSERİSPOR 2'DE 2 İSTİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılılar, Erciyes'teki kamp sürecini tamamladı. İkinci hazırlık maçında Gaziantep FK ile karşılaşarak oyun sistemlerini ve yeni transferlerini test etmeyi amaçlayan Kayserispor, ilk hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından sezon öncesi bu maçı da alarak motivasyonunu yüksek tutmak istiyor.

LİGDE ÜST SIRALARI ZORLAYACAK

Gaziantep FK ise Selçuk İnan liderliğinde sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Kayserispor ile oynanan maçta, deplasmanda 1-0'lık galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, bu hazırlık maçında da rakibine üstünlük kurmayı hedefleyecek. Özellikle hücum hattında etkili isimlere sahip olan kırmızı-siyahlı ekip, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirerek ligde üst sıraları zorlamayı planlıyor.