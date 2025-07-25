Samsunspor - Almere City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, yeni sezon öncesi gücünü test etmek için Hollanda takımı Almere City ile hazırlık maçında buluşuyor. Kırmızı-beuazlılar Süper Lig'de iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Samsunspor - Almere City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SAMSUNSPOR - ALMERE CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Almere City hazırlık maçı, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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