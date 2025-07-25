Samsunspor - Almere City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hazırlık maçı

Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Samsunspor - Almere City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?