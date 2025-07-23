Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda heyecan dorukta! Yarı final aşamasında futbolseverleri büyüleyecek bir mücadele sahne alacak: Almanya ile İspanya, final bileti için kozlarını paylaşacak. Turnuvanın başından bu yana gösterdikleri istikrarlı performansla dikkat çeken iki dev ekip, adını finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. Peki, Almanya-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası maçı hangi kanalda?

Almanya-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı adım adım yaklaşırken, futbolseverleri nefes kesici bir yarı final bekliyor. Turnuvanın iki güçlü favorisi Almanya ile İspanya, finale çıkmak için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Almanya-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. İşte heyecan dolu karşılaşma öncesi son notlar...

ALMANYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda oynanacak Almanya-İspanya maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Letzigrund Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

ALMANYA-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Berger, Wamser, Minge, Knaak, Kett, Senss, Dabritz, Bühl, Lohmann, Brand, Hoffmann

İspanya: Coll, Batlle, Paredes, Mendez, Carmona, Bonmati, Guijarro, Putellas, Caldentey, Pina, Gonzalez